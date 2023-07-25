В Азербайджане за шесть месяцев выдано ипотечных кредитов на сумму 244 млн манатов

В январе-июне текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано кредитов на сумму 243,6 млн манатов.

В январе-июне текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано кредитов на сумму 243,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов выросла на 12,5% и достигла 211,8 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом путем выпуска облигаций, увеличился на 7,7% и достиг 140 млн манатов, а объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, уменьшился на 8% - до 43,8 млн манатов.