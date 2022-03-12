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В Азербайджане за прошлый год ликвидированы лицензии 94 страховых агентов

В Азербайджане за прошлый год ликвидированы лицензии 94 страховых агентов В 2021 году в страховом секторе были ликвидированы лицензии на деятельность страховых агентов, выданные 94 физическим лицам.
Финансы
12 марта 2022 г. 12:28
В Азербайджане за прошлый год ликвидированы лицензии 94 страховых агентов

В 2021 году в страховом секторе были ликвидированы лицензии на деятельность страховых агентов, выданные 94 физическим лицам.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

Отметим, что в прошлом году деятельность страхового сектора была обеспечена 19 страховщиками, 1 перестраховщиком, 1 совместным страховщиком (ОАО Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti), 28 страховыми брокерами и 730 страховыми агентами.

В прошлом году лицензии были выданы 1 страховщику, 9 страховым агентам-юридическим лицам, 9 страховым агентам-физическим лицам, 3 юридическим лицам-брокерам.

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