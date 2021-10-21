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В Азербайджане за 9 месяцев заимствован 1 млрд манатов

В Азербайджане за 9 месяцев заимствован 1 млрд манатов В январе-сентябре этого года из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям в государственный бюджет Азербайджана перечислено 240 млн манатов.
Финансы
21 октября 2021 г. 11:05
В Азербайджане за 9 месяцев заимствован 1 млрд манатов

В январе-сентябре этого года из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям в государственный бюджет Азербайджана перечислено 240 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

В сообщении также говорится, что за отчетный период по операциям финансирования привлечено средств на сумму 1 076,3 млн манатов. Из них 813,2 млн манатов - за счет государственных займов, 205 млн манатов - на основе финансирования проектов, 58,1 млн манатов - поступления от приватизации.

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Версия на английском языке Azerbaijan borrows over $600M in 9 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 9 ayda 1 milyard manatdan çox borclanıb

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