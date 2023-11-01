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В Азербайджане за 9 месяцев проведены операции с токенами на 2 млрд манатов

В Азербайджане за 9 месяцев проведены операции с токенами на 2 млрд манатов В январе-сентябре этого года общая сумма операций с токенами в Азербайджане составила 1,9 млрд манатов.
Финансы
1 ноября 2023 г. 11:02
В Азербайджане за 9 месяцев проведены операции с токенами на 2 млрд манатов

В январе-сентябре этого года общая сумма операций с токенами в Азербайджане составила 1,9 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов заявил на VII Международном банковском форуме (IBF-2023) в Баку.

По его словам, за отчетный период удельный вес операций с токенами в платежах, осуществляемых с помощью POS-терминалов, составил 27%.

Кроме того, доля интернет-банкинга в клиентских переводах через текущие счета за 9 месяцев составила 80%.

"За последний год сумма активных платежей по картам увеличилась в 2 раза и достигла 33 млрд манатов. Если в прошлые годы удельный вес безналичного оборота превышал 1-2 процентных пункта, то за 9 месяцев этого года он увеличился на 12,4 процентных пункта и превысил 54%", - добавил Османов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 ayda 2 milyard manatlıq token əməliyyatı aparılıb

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