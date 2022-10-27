В Азербайджане за 9 месяцев посредством ApplePay осуществлено платежей на 390 млн манатов

В январе-сентябре текущего года посредством платежного решения ApplePay осуществлено 13 млн платежей на сумму 390 млн манатов.

В январе-сентябре текущего года посредством платежного решения ApplePay осуществлено 13 млн платежей на сумму 390 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Кямаля Гурбанова.

"Резкое увеличение показателей количества и объема транзакций с помощью этого платежного решения за короткий срок свидетельствует о гибкой адаптации пользователей к инновационным платежным привычкам. Количество и сумма платежей посредством ApplePay в сентябре этого года превысили аналогичные показатели за январь соответственно в 3 и 2,8 раза", - отметила она.