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В Азербайджане за 8 месяцев по гослинии выдано ипотеки на 338 млн манатов

В Азербайджане за 8 месяцев по гослинии выдано ипотеки на 338 млн манатов 10:58
Финансы
26 сентября 2024 г. 11:07
В Азербайджане за 8 месяцев по гослинии выдано ипотеки на 338 млн манатов

Объем ипотечного кредитования по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в январе-августе текущего года составил 337,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,4% меньше по сравнению с показателем 8 месяцев прошлого года.

За отчетный период объем рефинансированных фондом кредитов снизился на 10,1% и составил 280,7 млн манатов.

В январе-августе объем средств, привлеченных фондом за счет выпуска облигаций, вырос на 59,1% и достиг 350 млн манатов, а объем средств, выделенных фонду из госбюджета, составил 65,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 8 ayda dövlət xəttilə 338 milyon manat ipoteka krediti verilib

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