В Азербайджане за 8 месяцев по гослинии выдано ипотечных кредитов на 350 млн манатов

В январе-августе текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 349,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 34,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась на 41,2 % и составила 312,2 млн манатов.
За год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, вырос на 41,9 % и достиг 220 млн манатов, а сумма средств, выделенных фонду из госбюджета, сократилась на 8% и составила 65,7 млн манатов.