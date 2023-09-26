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В Азербайджане за 8 месяцев по гослинии выдано ипотечных кредитов на 350 млн манатов

В Азербайджане за 8 месяцев по гослинии выдано ипотечных кредитов на 350 млн манатов В январе-августе текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 349,6 млн манатов.
Финансы
26 сентября 2023 г. 10:19
В Азербайджане за 8 месяцев по гослинии выдано ипотечных кредитов на 350 млн манатов

В январе-августе текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 349,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 34,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась на 41,2 % и составила 312,2 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, вырос на 41,9 % и достиг 220 млн манатов, а сумма средств, выделенных фонду из госбюджета, сократилась на 8% и составила 65,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending in eight months amounts to over $205M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 8 ayda dövlət xəttilə 350 milyon manat ipoteka krediti verilib

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