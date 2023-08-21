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В Азербайджане за семь месяцев по гослинии выдано ипотечных кредитов на 280 млн манатов

В Азербайджане за семь месяцев по гослинии выдано ипотечных кредитов на 280 млн манатов В январе-июле текущего года по линии Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 279,5 млн манатов.
Финансы
21 августа 2023 г. 12:28
В Азербайджане за семь месяцев по гослинии выдано ипотечных кредитов на 280 млн манатов

В январе-июле текущего года по линии Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 279,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась на 36,7% и составила 264,7 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, вырос на 30,8% и достиг 170 млн манатов, а сумма средств, выделенных Фонду из госбюджета, снизилась на 8% и составила 65,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending in seven months amounts to over $164M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 ayda dövlət xəttilə 280 milyon manat ipoteka krediti verilib

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