В Азербайджане за семь месяцев по гослинии выдано ипотечных кредитов на 280 млн манатов

В январе-июле текущего года по линии Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 279,5 млн манатов.

В январе-июле текущего года по линии Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 279,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась на 36,7% и составила 264,7 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, вырос на 30,8% и достиг 170 млн манатов, а сумма средств, выделенных Фонду из госбюджета, снизилась на 8% и составила 65,7 млн манатов.