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В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора за год выросли на 1,8 млрд манатов

В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора за год выросли на 1,8 млрд манатов В прошлом году объем фискальных сборов Государственной налоговой службы составил 21,1 млрд манатов.
Финансы
10 февраля 2023 г. 11:51
В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора за год выросли на 1,8 млрд манатов

В прошлом году объем фискальных сборов Государственной налоговой службы составил 21,1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам".

Он отметил, что эта сумма составила 78,9% от общих фискальных сборов бюджета: "В прошлом году налоговые поступления составили 15,5 млрд манатов, что на 82,2% больше, чем в 2021 году. Налоговые поступления от ненефтяного сектора составили 8,1 млрд манатов. Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличились на 1,8 млрд манатов, прогноз был перевыполнен на 22,9%".

O.Назарлы подчеркнул, что в прошлом году номинальные темпы роста ВВП в ненефтегазовом секторе составили 21,6%, а номинальные темпы роста налоговых поступлений - 27,9%.

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Версия на английском языке Tax revenues from non-oil and gas sector in Azerbaijan up by $1B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları ötən il 1,8 milyard manat artıb

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