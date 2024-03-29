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В Азербайджане за 2 месяца по гослинии выданы ипотечные кредиты на 52 млн манатов

В Азербайджане за 2 месяца по гослинии выданы ипотечные кредиты на 52 млн манатов В январе-феврале текущего года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 52,2 млн манатов.
Финансы
29 марта 2024 г. 14:48
В Азербайджане за 2 месяца по гослинии выданы ипотечные кредиты на 52 млн манатов

В январе-феврале текущего года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 52,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов сократилась на 31,7% и составила 47,9 млн манатов.

За 2 месяца сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций составила 50 млн манатов (за аналогичный период прошлого года средства не привлекались), а сумма средств, выделенных фонду из госбюджета, как и год назад составила 21,9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 ayda dövlət xətti ilə 52 milyon manat ipoteka krediti verilib

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