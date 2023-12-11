В Азербайджане за 11 месяцев потребителям возвращена часть НДС на сумму около 140 млн манатов

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане потребителям, являющимся физическими лицами, возвращено 140 млн 288 тыс. манатов НДС, уплаченного за товары, общественное питание и медицинскую деятельность (за исключением продажи нефтепродуктов и газа, автомобиле

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане потребителям, являющимся физическими лицами, возвращено 140 млн 288 тыс. манатов НДС, уплаченного за товары, общественное питание и медицинскую деятельность (за исключением продажи нефтепродуктов и газа, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Напомним, что в Азербайджане при покупке товаров и оказании услуг в ряде отраслей 17,5% суммы НДС по безналичным расчетам и 5% по наличным платежам возвращается потребителям.