В Азербайджане за 11 месяцев ИКГФ предоставил 437 млн манатов ипотечных кредитов

В январе-ноябре 2023 года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 436,7 млн манатов.

В январе-ноябре 2023 года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 436,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 29,2% и составила 452,6 млн манатов.

За год сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, снизилась на 1,3% до 370 млн манатов, а сумма средств, выделенных фонду из государственного бюджета, снизилась на 8% до 87,6 млн манатов.