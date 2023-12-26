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В Азербайджане за 11 месяцев ИКГФ предоставил 437 млн манатов ипотечных кредитов

В Азербайджане за 11 месяцев ИКГФ предоставил 437 млн манатов ипотечных кредитов В январе-ноябре 2023 года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 436,7 млн манатов.
Финансы
26 декабря 2023 г. 11:44
В Азербайджане за 11 месяцев ИКГФ предоставил 437 млн манатов ипотечных кредитов

В январе-ноябре 2023 года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 436,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 29,2% и составила 452,6 млн манатов.

За год сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, снизилась на 1,3% до 370 млн манатов, а сумма средств, выделенных фонду из государственного бюджета, снизилась на 8% до 87,6 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending in 11 months nears $257M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 11 ayda dövlət xətti ilə 437 milyon manat ipoteka krediti verilib

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