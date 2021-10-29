В Азербайджане выявлено 125 фальшивых банкнот в иностранной валюте

Центробанк Азербайджана (ЦБА) не давал банкам каких-либо указаний по приостановлению приема доллара.

Центробанк Азербайджана (ЦБА) не давал банкам каких-либо указаний по приостановлению приема доллара.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Центробанка Агшин Велиев.

"Мы не знаем, какие источники распространяют эту информацию", - сказал он.

По словам А. Велиева, ЦБА дал ряд рекомендаций коммерческим банкам: "Центральный банк рекомендует банкам адаптировать свои пункты приема банкнот и системы так, чтобы своевременно выявлять поддельные банкноты в иностранной валюте. На сегодняшний день выявлено 125 фальшивых купюр в иностранной валюте, что является сравнительно невысоким показателем, учитывая мировую практику".