В Азербайджане выросли выплаты по медстраховке

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане выросли поступления по медицинскому страхованию.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату по надзору за финансовыми рынками, в январе-декабре 2018 года сборы страховых компаний по медстраховкам составили 87,057 млн манатов. Это на 12,007 млн манатов или 16% больше, чем в январе-ноябре.

По сравнению с прошлым годом поступления по этому классу страхования больше на 3,892 млн манатов или 4,68%.

В январе-декабре 2018 года по медстраховкам произведено выплат на 59,485 млн манатов. По сравнению с январем-ноябрем 2018 года это больше на 3,803 млн манатов или 6,83%, с 2017 годом – на 6,482 млн манатов или 12,23%.

В целом, в прошлом году 68,33% поступлений от медстраховок были направлены на выплаты.