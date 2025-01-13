В Азербайджане выросли поступления социальные, от страхования по безработице и ОМС

В 2024 году в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 5 млрд 763 млн манатов.

В 2024 году в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 5 млрд 763 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В том числе за последний год поступления по внебюджетным организациям выросли на 13,7%, составив более 3,8 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы выросли на 13,7% до 208,1 млн манатов, а поступления по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) - на 8,6% до более 1 млрд манатов.