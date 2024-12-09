В Азербайджане выросли поступления социальные, от страхования по безработице и ОМС

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили более 5 млрд манатов.

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили более 5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе за последний год поступления по внебюджетным организациям выросли на 13%, составив более 3,4 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы выросли на 12,4% до 183,9 млн манатов, а поступления по обязательному медицинскому страхованию - на 8,5% до 913,8 млн манатов.