О нас

В Азербайджане выросли поступления социальные, от страхования по безработице и ОМС

В Азербайджане выросли поступления социальные, от страхования по безработице и ОМС За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили более 5 млрд манатов.
Финансы
9 декабря 2024 г. 15:06
В Азербайджане выросли поступления социальные, от страхования по безработице и ОМС

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили более 5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе за последний год поступления по внебюджетным организациям выросли на 13%, составив более 3,4 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы выросли на 12,4% до 183,9 млн манатов, а поступления по обязательному медицинскому страхованию - на 8,5% до 913,8 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

Другие новости из категории

Утвержден II этап стратегического и бизнес-плана ЧБТР на 2023-2026гг
Утвержден II этап стратегического и бизнес-плана ЧБТР на 2023-2026гг
9 декабря 2024 г. 15:19
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
В Азербайджане аннулированы лицензии 10 страховых агентов
В Азербайджане аннулированы лицензии 10 страховых агентов
9 декабря 2024 г. 12:40
Azerspace-1 выбирает страховщика
Azerspace-1 выбирает страховщика
9 декабря 2024 г. 11:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2024)
9 декабря 2024 г. 09:17
Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции на 2%
Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции на 2%
7 декабря 2024 г. 17:55
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2025г увеличатся на $150 млн - прогноз
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2025г увеличатся на $150 млн - прогноз
7 декабря 2024 г. 14:59
Инвестиционная компания в Азербайджане утроит уставный капитал
Инвестиционная компания в Азербайджане утроит уставный капитал
7 декабря 2024 г. 11:28
S&P: Курс маната к доллару до 2028 года не изменится
S&P: Курс маната к доллару до 2028 года не изменится
7 декабря 2024 г. 10:07
S&P улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024 год
S&P улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024 год
7 декабря 2024 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi