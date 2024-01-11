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В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию

В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию В Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию в 2023 году превысили 5,2 млрд манатов.
Финансы
11 января 2024 г. 17:38
В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию

В Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию в 2023 году превысили 5,2 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 13,3% больше, чем в 2022 году.

При этом поступления по линии внебюджетных организаций увеличились на 15,1% до 3,3 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы выросли на 14,2% до 183 млн манатов, в том числе по линии внебюджетных организаций выросли на 15,1% до 134,2 млн манатов.

В 2023 году поступления по обязательному медицинскому страхованию увеличились на 14,2% до 938,8 млн манатов, в том числе на 16,3% по линии внебюджетных организаций - до 655,5 млн манатов.

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