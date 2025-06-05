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В Азербайджане выросли поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам

В Азербайджане выросли поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам В Азербайджане в январе-мае этого года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 2 млрд 579 млн манатов, что на 12,3% или 283,2 млн манатов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Финансы
5 июня 2025 г. 12:03
В Азербайджане выросли поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам

В Азербайджане в январе-мае этого года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 2 млрд 579 млн манатов, что на 12,3% или 283,2 млн манатов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно данным, за минувший год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 13,3%, составив 1 млрд 718,5 млн манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы увеличились на 10,7%, достигнув 91,9 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 11,9%, до 70,3 млн манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию за год увеличились на 11,2%, составив 448,6 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 10,5%, до 316,5 млн манатов.

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