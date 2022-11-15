В Азербайджане выросли поступления от взносов на соцстрахование

В январе-октябре текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили около 3,7 млрд манатов.

В январе-октябре текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили около 3,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 2,4 млрд манатов поступлений пришлись на внебюджетные организации, что на 19,7% больше, чем годом ранее.

Поступления от страховых взносов по безработице составили 128,4 млн манатов, что на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления по внебюджетным организациям выросли на 19,9%, до 95,3 млн манатов.

За десять месяцев поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 662 млн манатов. В том числе, поступления по внебюджетным организациям выросли на 50,7%, до 461,1 млн манатов.