О нас

В Азербайджане выросли поступления от взносов на соцстрахование

В Азербайджане выросли поступления от взносов на соцстрахование В январе-октябре текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили около 3,7 млрд манатов.
Финансы
15 ноября 2022 г. 12:34
В Азербайджане выросли поступления от взносов на соцстрахование

В январе-октябре текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили около 3,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 2,4 млрд манатов поступлений пришлись на внебюджетные организации, что на 19,7% больше, чем годом ранее.

Поступления от страховых взносов по безработице составили 128,4 млн манатов, что на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления по внебюджетным организациям выросли на 19,9%, до 95,3 млн манатов.

За десять месяцев поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 662 млн манатов. В том числе, поступления по внебюджетным организациям выросли на 50,7%, до 461,1 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

Экслюзивные новости

Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi