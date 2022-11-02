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В Азербайджане выросли поступления от соцстрахования, страхования по безработице и обязательного медстрахования

В Азербайджане выросли поступления от соцстрахования, страхования по безработице и обязательного медстрахования В январе-сентябре текущего года поступления от сборов обязательного государственного социального страхования в Азербайджане составили 3 млрд 303,1 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве эко
Финансы
2 ноября 2022 г. 10:47
В Азербайджане выросли поступления от соцстрахования, страхования по безработице и обязательного медстрахования

В январе-сентябре текущего года поступления от сборов обязательного государственного социального страхования в Азербайджане составили 3 млрд 303,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 2 млрд 119,6 млн манатов поступлений пришлись на внебюджетные организации, это на 19,7% больше, чем год назад.

Поступления от страховых взносов по безработице составили 115,4 млн манатов, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, поступления внебюджетных организаций увеличились на 20,7% до 85,3 млн манатов.

За девять месяцев доходы от сборов обязательного медицинского страхования увеличились на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 592,4 млн манатов. В том числе, поступления внебюджетных организаций выросли на 52,7% и составили 411 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts increase in proceeds from compulsory state social insurance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

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