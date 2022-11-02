В Азербайджане выросли поступления от соцстрахования, страхования по безработице и обязательного медстрахования

В январе-сентябре текущего года поступления от сборов обязательного государственного социального страхования в Азербайджане составили 3 млрд 303,1 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве эко

В январе-сентябре текущего года поступления от сборов обязательного государственного социального страхования в Азербайджане составили 3 млрд 303,1 млн манатов.



Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



За отчетный период 2 млрд 119,6 млн манатов поступлений пришлись на внебюджетные организации, это на 19,7% больше, чем год назад.



Поступления от страховых взносов по безработице составили 115,4 млн манатов, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, поступления внебюджетных организаций увеличились на 20,7% до 85,3 млн манатов.



За девять месяцев доходы от сборов обязательного медицинского страхования увеличились на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 592,4 млн манатов. В том числе, поступления внебюджетных организаций выросли на 52,7% и составили 411 млн манатов.