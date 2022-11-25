В Азербайджане выросли объемы покупки наличной инвалюты

В январе-сентябре текущего года обменный курс азербайджанского маната к иностранным валютам формировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

В январе-сентябре текущего года обменный курс азербайджанского маната к иностранным валютам формировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежной политики" Центрального банка Азербайджана.

В документе отмечается, что улучшение платежного баланса в отчетном периоде поддержало предложение на валютном рынке и, тем самым, основным якорем ценовой стабильности стала стабильность обменного курса.

За отчетный период объем валютных сделок вырос во всех сегментах рынка.

За 9 месяцев объем операций на безналичном валютном рынке увеличился на 16,3% в годовом сравнении и составил 22,3 млрд долларов США. 84,5% безналичных валютных операций было проведено в долларах США, 15,5% - в других валютах.

По данным Центробанка, 29,6% валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 70,4% - на внутрибанковском валютном рынке.

За отчетный период объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил 3,9 млрд, что на 46,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. 87,2% наличных операций пришлись на долю доллара США.