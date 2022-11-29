В Азербайджане выросли объемы ипотечного кредитования по гослинии

В январе-октябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 354,9 млн манатов.

В январе-октябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 354,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов снизилась на 1% и достигла 320,3 млн манатов.

За прошедшие 10 месяцев Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд привлек 275 млн манатов, выпустив облигации, что на 37,5% больше, чем год назад. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета фонду, увеличилась на 33,9% и достигла 95,2 млн манатов.