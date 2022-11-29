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В Азербайджане выросли объемы ипотечного кредитования по гослинии

В Азербайджане выросли объемы ипотечного кредитования по гослинии В январе-октябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 354,9 млн манатов.
Финансы
29 ноября 2022 г. 10:34
В Азербайджане выросли объемы ипотечного кредитования по гослинии

В январе-октябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 354,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов снизилась на 1% и достигла 320,3 млн манатов.

За прошедшие 10 месяцев Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд привлек 275 млн манатов, выпустив облигации, что на 37,5% больше, чем год назад. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета фонду, увеличилась на 33,9% и достигла 95,2 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending up 17% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 17 % artıb

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