В Азербайджане выросли доходы от соцстрахования, страхования от безработицы и обязательного медстрахования

В январе-мае текущего года в Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили около 2,3 млрд манатов.

В январе-мае текущего года в Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили около 2,3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 13,9% до 1,5 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы увеличились на 14,7% до 83 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям - на 17,1% до 62,9 млн манатов.

За год поступления по взносам на обязательное медицинское страхование увеличились на 9,1% до 403,4 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям - на 10,3% до 286,3 млн манатов.