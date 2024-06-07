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В Азербайджане выросли доходы от соцстрахования, страхования от безработицы и обязательного медстрахования

В Азербайджане выросли доходы от соцстрахования, страхования от безработицы и обязательного медстрахования В январе-мае текущего года в Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили около 2,3 млрд манатов.
Финансы
7 июня 2024 г. 16:09
В Азербайджане выросли доходы от соцстрахования, страхования от безработицы и обязательного медстрахования

В январе-мае текущего года в Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили около 2,3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 13,9% до 1,5 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы увеличились на 14,7% до 83 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям - на 17,1% до 62,9 млн манатов.

За год поступления по взносам на обязательное медицинское страхование увеличились на 9,1% до 403,4 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям - на 10,3% до 286,3 млн манатов.

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