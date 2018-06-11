В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Среднемесячная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении выросла на 3,5% и в январе-апреле составила 538,8 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.

Отметим, что число наемных работников увеличилось на 1,2% и по состоянию на 1 мая составило 1538,2 тыс. человек, из них 887,2 тыс. заняты в государственном, 651,0 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,6% заняты в сфере образования, 19% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,3% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6,7% - строительства, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 10,9% - прочих секторах экономики.