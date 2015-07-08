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    В Азербайджане выросла наличная денежная масса в обороте

    Объем наличной денежной массы сокращался с июля 2014 года

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Объем наличной денежной массы в обороте в Азербайджане на 1 июня составил 7 597,3 млн. манатов. Это по сравнению с аналогичным показателем на 1 мая больше на 178,7 млн. манатов, или 2,4%. 

    Об этом Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

    Отметим, что наличная денежная масса в обороте достигла максимального значения в июле 2014 года и составила 11 144,4 млн. манатов. После этого показатель демонстрировал тенденцию ежемесячного снижения и только в мае начал подниматься.

    Напомним, что денежная база на 1 июля составила 7 983,7 млн. манатов.

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