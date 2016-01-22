​В Азербайджане выросла денежная база

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Объем денежной базы в Азербайджане в декабре 2015 года вырос на 171,2 млн. манатов или 2,54% и на 1 января 2016 года составил 6 901,8 4 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), этот показатель сократился на 4 640,1 млн. манатов или 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что наблюдаемое в течение 2015 года сокращение в мае и сентябре сменилось временным ростом. В мае рост составил 2,4%, в сентябре - 11%. Наряду с этим, незначительный рост отмечался в ноябре (0,08%).

Напомним, что объем денежной базы на 1 января 2015 года составил 11 541,9 млн. манатов, на 1 февраля - 10 551,0 млн. манатов, на 1 марта - 9 109,9 млн. манатов, на 1 апреля - 8 339,4 млн. манатов, на 1 мая - 7 418,6 млн. манатов, на 1 июня - 7 597,3 млн. манатов, на 1 июля - 7 487,0 млн. манатов, на 1 августа - 7 467,5 млн. манатов, на 1 сентября - 6 352,1 млн. манатов, на 1 октября - 7 050,4 млн. манатов, на 1 ноября - 7 055,9 млн. манатов, на 1 декабря - 6 730,6 млн. манатов.