В Азербайджане вырос рынок обязательного страхования автотранспортных средств

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В 2015 году в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зафиксировано 965 022 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 167 596 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях.

За указанный период сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 76,4 млн. манатов. В результате наблюдается рост количества договоров ОСАГО на 3,6%, а суммы страховых взносов - на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Напомним, что средняя сумма страхового взноса по ОСАГО в 2014 году составила 76 манатов, в 2015 году - 79 манатов.