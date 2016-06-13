В Азербайджане вырос объем проблемных кредитов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 мая 2016 года составил 1 381,3 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов вырос на 4,13% по сравнению с первым кварталом этого года. То есть только в апреле объем проблемных кредитов вырос на 54,8 млн. манатов.

В то же время по состоянию на конец прошлого года объем просроченных кредитов сократился на 127,2 млн. манатов или 8,43%. За последний год проблемные кредиты выросли на 124,7 млн. манатов или 9,92%.

Отметим, что доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле за последний месяц выросла на 0,7 процентных пункта, с начала года - на 0,5 процентных пункта, в годовом сравнении - на 1,3 процентных пункта - до 7,4%.