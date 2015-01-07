В Азербайджане вырос объем проблемных кредитов

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Объем кредитных вложений финансово-кредитных учреждений в экономику страны на 1 декабря 2014 года в годовом сравнении вырос на 19% и достиг 18,152 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, просроченные кредиты составляют 981,5 млн. манатов или же 5,4%. Таким образом, удельный вес проблемных кредитов вырос на 0,2 процентных пункта за год. Согласно отчету, в стране наблюдается рост объема проблемных кредитов на 186,5 млн. манатов или же 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что из общего объема кредитных вложений в экономику страны 7,528 мрлд. манатов или же 41,5% приходится на долю кредитов, выданных на домашнее хозяйство. Доля потребительских кредитов выросла на 1,9 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, что на 1,5 процентных пункта ниже по сравнению с динамикой роста за 2012-2013 годы.

В целом, наблюдается рост потребительского кредитования на 1,493 млрд. манатов или 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.