Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане вырос объем банковских кредитов в структуре инвестиционных вложений в экономику страны. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за январь-май 2015 года банковские кредиты составили 3,9% или 248,1 млн. манатов от общего объема инвестиционных вложений. Это означает годовой прирост на 12,5%. Несмотря на это, удельный вес банковских кредитов в средствах, направленных из всех финансовых источников в основной капитал, остался неизменным.

Из средств, направленных в основной капитал, 71,8% составили средства предприятий и организаций, 19,3% - бюджетные средства, 1,6% - внебюджетных фондов, 2,5% - личные средства населения.

Доля предприятий и организаций в инвестиционных вложениях выросла в годовом исчислении на 33,8% до 4 604,6 млн. манатов, личных средств населения - на 22,3% до 163,3 млн. манатов. За этот период объем бюджетных средств в инвестиционных вложениях сократился на 44,9% до 1 236,4 млн. манатов, средств внебюджетных фондов - на 6,9% до 107,5 млн. манатов.

Отметим, что за январь-май текущего года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 6 416,3 млн. манатов, из которых 76,9% было потрачено на строительно-монтажные работы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств, направленных в основной капитал возрос на 3,7%, на строительно-монтажные работы - на 12,0%. На строительство производственных объектов направлено 4 151,1 млн. манатов, объектов сферы услуг - 2 265,2 млн. манатов. Инвестирование в основной капитал государственными учреждениями составило 29,1%, негосударственными - 70,9% от общего объема инвестиций.