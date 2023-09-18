В Азербайджане выпущены в обращение обновленные банкноты номиналом 1 манат

В Азербайджане c сегодняшнего дня в обращение поступили обновленные банкноты номиналом 1 манат с подписью нынешнего председателя Центрального банка страны Талеха Кязимова.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, подпись изображена в левом верхнем углу лицевой стороны банкноты. Также на банкноте отражен год выпуска "2023".
Остальные элементы дизайна и технические параметры обновленной банкноты номиналом 1 манат сохранены такими же, как и у находящейся в обращении бумажной банкноты того же номинала.
Банкноты старого образца также останутся в обращении.
В Азербайджане выпущены в обращение обновленные банкноты номиналом 1 манатВ Азербайджане выпущены в обращение обновленные банкноты номиналом 1 манат 14:43 В Азербайджане c сегодняшнего дня в обращение поступили обновленные банкноты номиналом 1 манат с подписью нынешнего председателя Центрального банка страны Талеха Кязимова. Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА. Согласно информации, подпись из
Финансы
18 сентября 2023 г. 15:25
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В Азербайджане c сегодняшнего дня в обращение поступили обновленные банкноты номиналом 1 манат с подписью нынешнего председателя Центрального банка страны Талеха Кязимова.
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda tədavülə yenilənmiş 1 manatlıq kağız pul nişanları buraxılıb