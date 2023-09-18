В Азербайджане выпущены в обращение обновленные банкноты номиналом 1 манат

14:43 В Азербайджане c сегодняшнего дня в обращение поступили обновленные банкноты номиналом 1 манат с подписью нынешнего председателя Центрального банка страны Талеха Кязимова. Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА. Согласно информации, подпись из

В Азербайджане c сегодняшнего дня в обращение поступили обновленные банкноты номиналом 1 манат с подписью нынешнего председателя Центрального банка страны Талеха Кязимова.



Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.



Согласно информации, подпись изображена в левом верхнем углу лицевой стороны банкноты. Также на банкноте отражен год выпуска "2023".



Остальные элементы дизайна и технические параметры обновленной банкноты номиналом 1 манат сохранены такими же, как и у находящейся в обращении бумажной банкноты того же номинала.



Банкноты старого образца также останутся в обращении.