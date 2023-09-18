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В Азербайджане выпущены в обращение обновленные банкноты номиналом 1 манат

В Азербайджане выпущены в обращение обновленные банкноты номиналом 1 манат 14:43 В Азербайджане c сегодняшнего дня в обращение поступили обновленные банкноты номиналом 1 манат с подписью нынешнего председателя Центрального банка страны Талеха Кязимова. Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА. Согласно информации, подпись из
Финансы
18 сентября 2023 г. 15:25
В Азербайджане выпущены в обращение обновленные банкноты номиналом 1 манат

В Азербайджане c сегодняшнего дня в обращение поступили обновленные банкноты номиналом 1 манат с подписью нынешнего председателя Центрального банка страны Талеха Кязимова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, подпись изображена в левом верхнем углу лицевой стороны банкноты. Также на банкноте отражен год выпуска "2023".

Остальные элементы дизайна и технические параметры обновленной банкноты номиналом 1 манат сохранены такими же, как и у находящейся в обращении бумажной банкноты того же номинала.

Банкноты старого образца также останутся в обращении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda tədavülə yenilənmiş 1 manatlıq kağız pul nişanları buraxılıb

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