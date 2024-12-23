В Азербайджане выпущена обновленная монета номиналом 3 гяпика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил в обращение обновленную монету номиналом 3 гяпика.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил в обращение обновленную монету номиналом 3 гяпика.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, новая монета выпущена в обращение с учетом текущих запасов и потребностей оборота.

На оборотной стороне обновленной монеты появились Государственный Герб и год выпуска. Остальные элементы дизайна и технические характеристики остались без изменений по сравнению с ранее выпущенными монетами того же номинала.

Обновленная монета номиналом 3 гяпика будет использоваться наравне с находящимися в обороте монетами этого номинала.