О нас

В Азербайджане выпущена обновленная монета номиналом 3 гяпика

В Азербайджане выпущена обновленная монета номиналом 3 гяпика Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил в обращение обновленную монету номиналом 3 гяпика.
Финансы
23 декабря 2024 г. 11:29
В Азербайджане выпущена обновленная монета номиналом 3 гяпика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил в обращение обновленную монету номиналом 3 гяпика.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, новая монета выпущена в обращение с учетом текущих запасов и потребностей оборота.

На оборотной стороне обновленной монеты появились Государственный Герб и год выпуска. Остальные элементы дизайна и технические характеристики остались без изменений по сравнению с ранее выпущенными монетами того же номинала.

Обновленная монета номиналом 3 гяпика будет использоваться наравне с находящимися в обороте монетами этого номинала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yenilənmiş 3 qəpiklik metal pul nişanı tədavülə buraxılıb

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi