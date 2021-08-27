В Азербайджане выплаты по обязательному страхованию жизни выросли более чем на 86%

В январе-июле этого года в Азербайджане было собрано 193 млн 743,2 тыс. манатов страховых взносов по добровольному страхованию жизни

В январе-июле этого года в Азербайджане было собрано 193 млн 743,2 тыс. манатов страховых взносов по добровольному страхованию жизни.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат по добровольному страхованию жизни за отчетный период составила 176 млн 909,5 тыс. манатов. Это на 29% больше в годовом выражении.

За тот же период на каждые 100 манатов собранных по добровольному страхованию жизни страховых взносов было выплачено 91,3 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 86,3 маната.

За 7 месяцев текущего года страховые взносы по обязательному страхованию жизни в Азербайджане выросли на 16,9% до 38 млн 899,9 тыс. манатов, а страховые выплаты - на 86,3% до 2 млн 318,6 тыс. манатов.

В январе-июле на каждые 100 манатов страховых взносов по обязательному страхованию жизни в Азербайджане было выплачено 5,96 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 3,7 маната.

Напомним, что сейчас в стране действуют 5 компаний по страхованию жизни: PASHA Hayat Sigorta, Ateshgah Hayat Sigorta, Meqa Hayat Sigorta, Qala Hayat Sigorta и Xalq Hayat Sigorta.