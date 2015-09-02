 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане выплаты по обязательному страхованию автомобилей сократились на 20%

    В августе БОС выплатило по 10 требованиям компенсации 34,3 тыс.манатов

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в августе текущего года страховые компании-участницы Бюро обязательного страхования (БОС) осуществили страховые выплаты по “Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО) по 1 483 страховым случаям на общую сумму 1,9 млн. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на БОС, количество страховых требований сократились на 20,4%, сумма страховых выплат - на 19,8%. За отчетный месяц средняя сумма страховых выплат за причиненный владельцам транспортных средств ущерб составила 1 213 манатов.

    Среди страховых выплат 1 665,2 тыс. манатов пришлось на транспортные средства, 32,8 тыс. манатов - на имущество, 61 тыс. манатов - на нанесение ущерба здоровью, 140 тыс. манатов - на смерть застрахованного.

    В августе БОС выплатило по 10 требованиям компенсации на сумму 34 263 манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi