В Азербайджане выплаты по обязательному автострахованию выросли на 56%

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года страховые компании-участницы Бюро обязательного страхования (БОС) осуществили страховые выплаты по “Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО) по 2 475 страховым требованиям.

Об этом Report сообщили в Бюро обязательного страхования.

По информации, по этим требованиям осуществлена выплата в сумме 2,8 млн. манатов, что в годовом исчислении больше на 55,6%.

Средняя сумма страховых выплат за причиненный владельцам транспортных средств ущерб составила 1 112 манатов. По сравнению с сентябрем прошлого года количество страховых требований выросло на 50%.