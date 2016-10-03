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    В Азербайджане выплаты по обязательному автострахованию выросли на 56%

    Осуществлена выплата в сумме 2,8 млн. манатов

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года страховые компании-участницы Бюро обязательного страхования (БОС) осуществили страховые выплаты по “Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО) по 2 475 страховым требованиям.

    Об этом Report сообщили в  Бюро обязательного страхования.

    По информации, по этим требованиям осуществлена выплата в сумме 2,8 млн. манатов, что в годовом исчислении больше на 55,6%. 

    Средняя сумма страховых выплат за причиненный владельцам транспортных средств ущерб составила 1 112 манатов. По сравнению с сентябрем прошлого года количество страховых требований выросло на 50%.

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