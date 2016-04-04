​В Азербайджане выплаты по обязательному автострахованию выросли на 22%

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане за март 2016 года страховые компании-участницы Бюро обязательного страхования (БОС) осуществили страховые выплаты по “Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО) по 1 554 страховым требованиям на общую сумму 2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, средняя сумма страховых выплат за причиненный владельцам транспортных средств ущерб составила 1 230 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых требований выросло на 9,7%, сумма страховых выплат - на 21,7%.

В целом, за январь-март 2016 года страховые компании-участницы БОС осуществили страховые выплаты по 4 535 страховым требованиям на общую сумму 5,8 млн. манатов.

В марте БОС выплатил по 21 требованию компенсации 80,2 тыс. манатов. В целом, за первый квартал 2016 года по 39 компенсационным требованиям выплачено 144,5 тыс. манатов.