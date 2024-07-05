В Азербайджане выплаты по агрострахованию выросли более чем в 2 раза

За январь-май текущего года Фонд аграрного страхования выплатил фермерам и фермерским хозяйствам 2 млн 572 тыс. манатов.

За январь-май текущего года Фонд аграрного страхования выплатил фермерам и фермерским хозяйствам 2 млн 572 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 5-месячного платежа 2,21 тыс. манатов потрачены на сельскохозяйственные поля, 551 тыс. манатов - на животноводческие фермы. За последний год платежи за земли сельскохозяйственного назначения увеличились в 2,7 раза, а за животноводческие фермы - в 1,5 раза.

За отчетный период застраховано 364 тыс. га сельхозугодий на сумму страхового взноса в размере 8,75 млн манатов, что на 52,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.