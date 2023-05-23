В Азербайджане выделяемые из бюджета госпредприятиям субсидии увеличились на 25%

16:46

В 2022 году на субсидии в госбюджете Азербайджана затрачено 1 401,7 миллиона манатов, что на 2,6% меньше прогноза и на 1,2% больше показателя 2021 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2022 год" и "Годовой отчет об исполнении государственного бюджета за 2022 год".

Увеличение субсидии по сравнению с предыдущим годом произошло на фоне увеличения субсидий государственным предприятиям на 25%, и сокращения субсидий негосударственным предприятиям и юридическим лицам на 26,6% и 13% соответственно.

В результате значительного увеличения субсидий государственным предприятиям доля этих субсидий в общем объеме субсидий увеличилась на 9,5% до 49,8% и имела наибольший удельный вес.