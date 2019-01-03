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    В Азербайджане ипотечные кредиты по гослинии превысили 231 млн манатов за 11 месяцев

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года азербайджанские банки выдали по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда кредиты на 231,2 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 34,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.

    За отчетный период Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получил из госбюджета в 2,2 раза больше средств - 100 млн манатов. Фондом выпущены облигации на 200 млн манатов, что на 20% меньше, чем в предыдущем году.

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