В Азербайджане ипотечные кредиты по гослинии превысили 231 млн манатов за 11 месяцев

https://report.az/storage/news/2a43de72d97f7c5bb2344ccf1afead8c/b30496c0-1960-457c-b4bc-ddd8050acb79_292.jpg
Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года азербайджанские банки выдали по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда кредиты на 231,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 34,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.
За отчетный период Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получил из госбюджета в 2,2 раза больше средств - 100 млн манатов. Фондом выпущены облигации на 200 млн манатов, что на 20% меньше, чем в предыдущем году.
Namiq HüseynovАвтор новости