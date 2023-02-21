В Азербайджане выдано свыше 42 тыс. ипотечных кредитов

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 42 560 заемщикам на сумму 2 млрд 442,505 млн манатов.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 42 560 заемщикам на сумму 2 млрд 442,505 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 349,759 млн манатов, а 3 224 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.