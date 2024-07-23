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В Азербайджане выдано ипотечных кредитов на 230 млн манатов в первом полугодии

В Азербайджане выдано ипотечных кредитов на 230 млн манатов в первом полугодии В январе-июне этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 230,3 млн манатов.
Финансы
23 июля 2024 г. 11:53
В Азербайджане выдано ипотечных кредитов на 230 млн манатов в первом полугодии

В январе-июне этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 230,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 5,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За отчетный период сумма кредитов, рефинансированных фондом, уменьшилась на 7,8% до 195,2 млн манатов.

За последний год сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличилась в 2,1 раза до 300 млн манатов, а из государственного бюджета фонду было выделено 43,8 млн манатов, как и годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 6 ayda dövlət xəttilə 230 milyon manat ipoteka krediti verilib

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