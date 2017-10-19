В Азербайджане вводят новый штраф

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане введут наказание для физических и юридических лиц, не предоставивших в установленные сроки или предоставивших намеренно искаженную информацию или документы в ответ на запросы из зарубежных государств в рамках обмена информацией в соответствии с подписанными Азербайджаном международными договорами.

Как сообщает Report, в Кодекс об административных правонарушениях предложено внесение соответствующей поправки.

В кодекс предлагается добавить статью 461.1-1. Согласно дополнению, за соответствующее правонарушение физические лица будут оштрафованы на 50 манатов, юридические лица - 100 манатов.