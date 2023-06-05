О нас

В Азербайджане вводится новое требование к инвестфондам

В Азербайджане вводится новое требование к инвестфондам В Азербайджане инвестиционные фонды и их управляющие должны будут в течение 5 рабочих дней направить в Центральный банк письменное уведомление об изменениях в сведениях, внесенных в реестр.
Финансы
5 июня 2023 г. 13:59
В Азербайджане вводится новое требование к инвестфондам

В Азербайджане инвестиционные фонды и их управляющие должны будут в течение 5 рабочих дней направить в Центральный банк письменное уведомление об изменениях в сведениях, внесенных в реестр.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах".

Согласно документу, при предварительном представлении в Центральный банк документов, предусмотренных законом "О рынке ценных бумаг", и отсутствии изменений в этих документах, их повторное представление не требуется, при условии, что Центральный банк уведомлен об этом в письменной форме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda investisiya fondları üçün yeni tələb müəyyənləşdirilir

Самое читаемое

В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi