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В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg

В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение о закрытии посредством торговой системы Bloomberg межбанковских необеспеченных кредитных операций в манатах.
Финансы
31 августа 2022 г. 16:40
В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg

В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение о закрытии посредством торговой системы Bloomberg межбанковских необеспеченных кредитных операций в манатах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, была проведена работа по активизации межбанковского денежного рынка в целях создания условий для эффективного применения новых операционных рамок. Для активизации межбанковского денежного рынка была предложена альтернативная операционная платформа.

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Версия на английском языке New collective agreement on Bloomberg trading system enters into force in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Bloomberg” ticarət sisteminə dair yeni kollektiv saziş qüvvəyə minib

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