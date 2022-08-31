В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg

В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg

В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение о закрытии посредством торговой системы Bloomberg межбанковских необеспеченных кредитных операций в манатах.

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В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение о закрытии посредством торговой системы Bloomberg межбанковских необеспеченных кредитных операций в манатах. Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана. Согласно информации, была проведена работа по активизации межбанковского денежного рынка в целях создания условий для эффективного применения новых операционных рамок. Для активизации межбанковского денежного рынка была предложена альтернативная операционная платформа. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке New collective agreement on Bloomberg trading system enters into force in Azerbaijan