В Азербайджане впервые введены в обращение 23-дневные ноты

Сегодня в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 300 млн манатов со сроком обращения 23 дня.

Сегодня в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 300 млн манатов со сроком обращения 23 дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, 17 инвесторов подали 27 заявок по цене 99,6019 (6,26%) на общую сумму 1 617,741 млн манатов. Размещение произведено в полном объеме.

Согласно решению ЦБА, цена отсечения нот и средневзешенная цена определены на уровне 99,6019 (6,26%).

Дата погашения - 20 апреля 2022 года.