О нас
Аудио новости

В Азербайджане впервые введены в обращение 23-дневные ноты

В Азербайджане впервые введены в обращение 23-дневные ноты Сегодня в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 300 млн манатов со сроком обращения 23 дня.
Финансы
28 марта 2022 г. 13:20
В Азербайджане впервые введены в обращение 23-дневные ноты

Сегодня в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 300 млн манатов со сроком обращения 23 дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, 17 инвесторов подали 27 заявок по цене 99,6019 (6,26%) на общую сумму 1 617,741 млн манатов. Размещение произведено в полном объеме.

Согласно решению ЦБА, цена отсечения нот и средневзешенная цена определены на уровне 99,6019 (6,26%).

Дата погашения - 20 апреля 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə 23 günlük notlar dövriyyəyə buraxılıb

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
25 марта 2022 г. 11:32
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
24 марта 2022 г. 19:36
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии
МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии
25 марта 2022 г. 12:05
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi