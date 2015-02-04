В Азербайджане страховая компания впервые внедрила услугу мобильной электронной подписи

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ PASHA Hayat Sigorta первой среди страховых компаний начала внедрение услуги мобильной электронной подписи Asan İmza.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, наряду с существующей аналоговой э-услугой, физические лица и корпоративные клиенты, воспользовавшись новой услугой мобильной электронной подписи, могут свободно и безопасно получить новые страховые полисы по обязательному страхованию потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также обновить действующие договора.

Отметим, что мобильная электронная подпись Asan İmza - технология, позволяющая использовать мобильный телефон как цифровое удостоверение личности и средство для подписи. Главным преимуществом технологии Asan İmza является то, что не требуется никаких дополнительных устройств и программного обеспечения для считывания смарт-карт. Наличия мобильного телефона и SIM-карточки, в которой хранятся цифровые ключи для аутентификации и электронной подписи, достаточно для использования этой услуги.

Цифровые сертификаты аутентификации и электронной подписи, используемые в системе мобильной электронной подписи Asan İmza, выдаются Центром сертификационных услуг Asan министерства налогов. Созданный совместно с Государственным агентством по услугам населению и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и министерством связи и высоких технологий, аккредитованный в министерстве связи и высоких технологий, центр уполномочен предоставлять усовершенствованные сертификаты сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам.