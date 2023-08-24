В Азербайджане впервые пройдет фестиваль страхования

С 26 августа по 7 сентября в Азербайджане впервые пройдет фестиваль страхования.

С 26 августа по 7 сентября в Азербайджане впервые пройдет фестиваль страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" Эльмар Мирсалаев.

По его словам, мероприятие пройдет в рамках сотрудничества представляемой им организации, а также Центрального банка Азербайджана и Бюро обязательного страхования. Фестиваль вначале пройдет в Баку на территории Приморского бульвара, а затем в Сумгайыте, Исмаиллы, Гяндже, Губе, Лянкяране, Мингячевире, Гедабеке, Шеки и Загатале.

Фестиваль будет в формате edutatement (образование). К нему присоединятся действующие в стране страховые компании.