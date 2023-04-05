В Азербайджане возвращен НДС на сумму 5 млн. манатов

В Азербайджане потребителям возвращено более 5 миллионов манатов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.

В Азербайджане потребителям возвращено более 5 миллионов манатов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана.

Указом президента страны от 25 мая 2022 года были утверждены "Условия и порядок возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного за жилые и нежилые помещения, полученные потребителями, являющимися физическими лицами, от лиц, осуществляющих деятельность по строительству зданий, в безналичном порядке".