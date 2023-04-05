В Азербайджане возвращен НДС на сумму 5 млн. манатов

В Азербайджане потребителям возвращено более 5 миллионов манатов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.
Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана.
Указом президента страны от 25 мая 2022 года были утверждены "Условия и порядок возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного за жилые и нежилые помещения, полученные потребителями, являющимися физическими лицами, от лиц, осуществляющих деятельность по строительству зданий, в безналичном порядке".
Был подготовлен соответствующий портал, который начал функционировать с ноября прошлого года. На сегодняшний день от граждан в налоговые органы поступило 6 005 обращений, рассмотрена 2 001 заявка, уплачено в общей сложности более 5 миллионов манатов (