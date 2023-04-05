О нас

В Азербайджане возвращен НДС на сумму 5 млн. манатов

В Азербайджане возвращен НДС на сумму 5 млн. манатов В Азербайджане потребителям возвращено более 5 миллионов манатов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.
Финансы
5 апреля 2023 г. 16:52
В Азербайджане возвращен НДС на сумму 5 млн. манатов

В Азербайджане потребителям возвращено более 5 миллионов манатов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана.

Указом президента страны от 25 мая 2022 года были утверждены "Условия и порядок возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного за жилые и нежилые помещения, полученные потребителями, являющимися физическими лицами, от лиц, осуществляющих деятельность по строительству зданий, в безналичном порядке".

Был подготовлен соответствующий портал, который начал функционировать с ноября прошлого года. На сегодняшний день от граждан в налоговые органы поступило 6 005 обращений, рассмотрена 2 001 заявка, уплачено в общей сложности более 5 миллионов манатов (https://new.e-taxes.gov.az/eportal/az/login/).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 5 milyon manat ƏDV geri qaytarılıb

Другие новости из категории

В Азербайджане приостановлена действие лицензий 6 страховых агентств и 3 страховых брокеров
В Азербайджане приостановлена действие лицензий 6 страховых агентств и 3 страховых брокеров
5 апреля 2023 г. 17:13
В Азербайджане аннулированы лицензии 11 страховых агентов
В Азербайджане аннулированы лицензии 11 страховых агентов
5 апреля 2023 г. 17:04
В Японии зафиксирован новый рекорд цен на золото
В Японии зафиксирован новый рекорд цен на золото
5 апреля 2023 г. 16:53
Чешский сберегательный банк выкупил кредитный портфель Sberbank CZ
Чешский сберегательный банк выкупил кредитный портфель Sberbank CZ
5 апреля 2023 г. 16:45
Рэнкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь-март 2023 г.)
Рэнкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь-март 2023 г.)
5 апреля 2023 г. 13:10
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 35%
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 35%
5 апреля 2023 г. 12:42
Вице-министр торговли Казахстана: Ожидаем дальнейшего углубления сотрудничества с Азербайджаном
Вице-министр торговли Казахстана: Ожидаем дальнейшего углубления сотрудничества с Азербайджаном
5 апреля 2023 г. 12:21
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов
5 апреля 2023 г. 12:09
Гёйгёльский винный завод отчитается перед акционерами  
Гёйгёльский винный завод отчитается перед акционерами  
5 апреля 2023 г. 10:13
Atasığorta отчитается перед акционерами
Atasığorta отчитается перед акционерами
5 апреля 2023 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi