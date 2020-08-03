В Азербайджане возросло отношение госдолга к ВВП

В структуре госдолга 15 232,5 млн манатов пришлось на внешний, 1 450,1 млн манатов - на внутренний долг

Объем госдолга Азербайджана на 1 июля этого года составил 16 682,6 млн манатов, что на 1,1% меньше, чем на начало года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

При этом в I полугодии отношение госдолга к ВВП возросло с 20,7% до 24,5%.

На конец июня в структуре госдолга 15 232,5 млн манатов пришлось на внешний, 1 450,1 млн манатов - на внутренний долг, что соответственно на 1,4% меньше и на 2,4% больше, чем на конец прошлого года.

За 6 месяцев отношение внешнего государственного долга к ВВП выросло с 18,9% до 22,4%, внутреннего государственного долга - с 1,7% до 1,9%.