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В Азербайджане возросло отношение госдолга к ВВП

В Азербайджане возросло отношение госдолга к ВВП В структуре госдолга 15 232,5 млн манатов пришлось на внешний, 1 450,1 млн манатов - на внутренний долг
Финансы
3 августа 2020 г. 16:32
В Азербайджане возросло отношение госдолга к ВВП

Объем госдолга Азербайджана на 1 июля этого года составил 16 682,6 млн манатов, что на 1,1% меньше, чем на начало года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

При этом в I полугодии отношение госдолга к ВВП возросло с 20,7% до 24,5%.

На конец июня в структуре госдолга 15 232,5 млн манатов пришлось на внешний, 1 450,1 млн манатов - на внутренний долг, что соответственно на 1,4% меньше и на 2,4% больше, чем на конец прошлого года.

За 6 месяцев отношение внешнего государственного долга к ВВП выросло с 18,9% до 22,4%, внутреннего государственного долга - с 1,7% до 1,9%.

 

 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət borcunun ÜDM-nə nisbəti artıb

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