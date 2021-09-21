В Азербайджане возросло число вновь созданных коммерческих структур

В январе-августе текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 7 482 коммерческие организации, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 7 482 коммерческие организации, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Согласно информации, 82,8% этих учреждений зарегистрированы в электронном порядке, а 17,2% - на бумажных носителях. Удельный вес зарегистрированных в электронном порядке обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составил 92,3%.

Из 7 482 коммерческих организаций, зарегистрированных в отчетном периоде, 91,2% - предприятия с местными инвестициями, 8,8% - с иностранными инвестициями. Удельный вес госрегистрации коммерческих организаций с местными инвестициями по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 36,5%.